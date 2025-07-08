Трабзонспор уже имеет в составе трех украинцев – Даниила Сикана, Александра Зубкова и Арсения Батагова. Турецкий клуб может пополниться свой состав еще одним.

Жирона начала сборы без Цыганкова и Крапивцова – наставник украинцев удивил новым образом (ВИДЕО)

Как сообщает Taka Gazete, Трабзонспор контактировал с Жироной относительно Виктора Цыганкова. "Сине-гранатовые" готовятся сделать предложение испанскому клубу. Отмечается, что возможным препятствием к трансферу может стать то, что Цыганков родился в Израиле, но источник не знает, исследовало ли руководство Трабзонспора реакцию сообщества. Турецкий клуб рассматривает возможность аренды украинца с правом выкупа.

К слову, ранее испанская пресса сообщала, что Цыганков является неприкосновенным и Жирона задумается над его продажей лишь, если получит очень заманчивое предложение. Соглашение Виктора с испанским клубом действует до 2027 года.

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