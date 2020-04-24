Цыганков заинтересовал итальянский клуб – его конкурент в топ-5 лучших хавбеков

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил об интересе клуба Серии А к лидеру Динамо Виктору Цыганкову.

"Есть один инсайд, что Цыганков фигурирует в лонг-листе – это 25+ фамилий – в команде второй половины таблицы Серии А. Эта команда не играет по схеме, где есть правый вингер.

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А на позиции правого инсайда игрок, среди топ-5 лучших полузащитников лиги по данным Wyscout", – отметил Спиваковский.

Напомним, во второй половине турнирной таблицы Серии А сейчас находятся Сассуоло, Кальяри, Фиорентина, Удинезе, Торино, Сампдория, Дженоа, Лечче, СПАЛ и Брешия. К слову, портал Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 16 млн евро.

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