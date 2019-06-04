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Цыганков заинтересовал Галатасарай, – СМИ

06:00 62 Читати українською
Цыганков заинтересовал Галатасарай, – СМИ
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков попал в список интересов турецкого Галатасарая.

Галатасарай готовится к уходу своего нападающего Генри Оньекуру, чей контракт принадлежит Эвертону, сообщает footnews.be.

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В связи с этим стамбульцы начинают рассматривать ряд кандидатов для усиления линии атаки своей команды. Среди игроков, которые находятся в списке интересов у турецкого гранда, числится и вингер Динамо Виктор Цыганков.

Напомним, ранее президент киевлян Игорь Суркис говорил, что готов продать Цыганкова в топовый клуб, но хочет, чтобы футболист еще некоторое время поиграл за "бело-синих".

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В сезоне 2018/19 Цыганков в составе киевского Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач в украинской Премьер-лиге.

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