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Цыганков забил роскошный гол в первом матче Михайличенко во главе Динамо

21:38 150 Читати українською
Цыганков забил роскошный гол в первом матче Михайличенко во главе Динамо
Виктор Цыганков / фото: Футбол 24

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отметился забитым голом в матче 5-го тура УПЛ против Олимпика (1:1).

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

Цыганков сравнял счет на 62-й минуте, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной. Как выяснилось позже, этот гол оказался последним в отчетном матче.

Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче Михайличенко

Благодаря этой ничьей Олимпик набрал первое очко в текущем сезоне, но остался на дне таблицы. У Динамо 7 пунктов и третье место.

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