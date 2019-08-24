Цыганков забил роскошный гол в первом матче Михайличенко во главе Динамо

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков отметился забитым голом в матче 5-го тура УПЛ против Олимпика (1:1).

Цыганков сравнял счет на 62-й минуте, нанеся мощный удар из-за пределов штрафной. Как выяснилось позже, этот гол оказался последним в отчетном матче.

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Благодаря этой ничьей Олимпик набрал первое очко в текущем сезоне, но остался на дне таблицы. У Динамо 7 пунктов и третье место.