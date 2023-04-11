"Горжусь своей командой и великолепной работой, которую мы провели на Камп Ноу, чтобы завоевать еще одно очко. На шаг ближе к нашим целям", – написал украинец в Instagram.

Захлебывался слезами: Жирона показала эмоции антигероя матча с Барсой, который проигнорировал Цыганкова

Позже наш игрок добавил стори, на котором вступился за Тати Кастельяноса. Форвард получил немало хейта в свой адрес за эпизод, когда он не реализовал выход один на один с кипером, проигнорировав Цыганкова.

"Я увидел много хейта в адрес моего брата, и я безумно разочарован. Тати – первый человек, желающий только лучшего для команды. Я на 100% уверен, что он даст этому клубу гораздо больше. Мы все учимся на своих ошибках, но продолжаем идти вместе", – добавил украинец.

Виктор начал игру с Барселоной со старта и в общей сложности провел на футбольном поле 71 минуту, пока тренер не заменил его на Родриго Рикельме. Для 25-летнего украинца это был 9 поединок за Жирону (3 гола и 3 результативных передачи). Впереди у команды Цыганкова дуэль с Эльче 16 апреля.

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