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Цыганков: Все свои голы поменял бы на один из трофеев

08:53 57 Читати українською
Цыганков: Все свои голы поменял бы на один из трофеев
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер киевского Динамо Виктор Цыганков подытожил сезон 2018/19.

"Для меня самое главное, чтобы побеждала команда, а в нынешнем сезоне Динамо осталось без трофеев. И это единственное, что серьезно огорчает. То, что я забиваю, это хорошо, но все свои голы я с радостью променял бы на один из трофеев.

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Многие ведущие игроки вылетали, вы видели, что с начала года мы фактически играли без нападающих. Но в таком клубе, как Динамо, от отсутствия того или иного футболиста рисунок игры не должен меняться.

Думаю, в клубе сделают правильные выводы, руководство поработает во время трансферного окна, талантливая молодежь подтягивается, в частности, те ребята, которые сейчас выступают на чемпионате мира, и в следующем сезоне мы будем серьезной боевой единицей", – цитирует Цыганкова официальный сайт Динамо.

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