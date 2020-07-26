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Цыганков восстанавливает силы после тяжелого сезона в компании горячей девушки на турецком побережье

08:55 - Читати українською
Цыганков восстанавливает силы после тяжелого сезона в компании горячей девушки на турецком побережье
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Хавбек Динамо Виктор Цыганков отдыхает с красавицей – у него все прекрасно на любовном фронте.

Виктор Цыганков похвастался фото со своей девушкой в ​​Instagram. Влюбленные отдыхают в Турции, где восстанавливаются от непростого сезона.

Цыганков стал лучшим игроком Динамо по версии InStat в сезоне 2019/20 – Сидорчук и Вербич в топ-3

Напомним, Динамо завершило сезон УПЛ на второй строчке. Киевляне провели 45 матчей, а Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 раз.

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Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Виктор Цыганков Девушки футболистов
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