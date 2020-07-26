Цыганков восстанавливает силы после тяжелого сезона в компании горячей девушки на турецком побережье

Хавбек Динамо Виктор Цыганков отдыхает с красавицей – у него все прекрасно на любовном фронте.

Виктор Цыганков похвастался фото со своей девушкой в ​​Instagram. Влюбленные отдыхают в Турции, где восстанавливаются от непростого сезона.

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Напомним, Динамо завершило сезон УПЛ на второй строчке. Киевляне провели 45 матчей, а Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 поединков в чемпионате Украины, отметившись 14 раз.

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