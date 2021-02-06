Лишь один украинец смог попасть в сотню самых ценных игроков евротурнира.

Украинские команды завершают подготовку к возобновлению сезона – уже в следующую субботу, 13 февраля, в украинской Премьер-лиге стартует 14-й тур. А 18-го февраля для украинских представителей начнется и еврокубковая весна: Динамо будет принимать бельгийский Брюгге, а Шахтер на выезде встретится с Маккаби Тель-Авив.

Цыганков возглавил список самых дорогих украинских игроков по версии Transfermarkt

Клубы уже отправили в УЕФА свои официальные заявки на плей-офф Лиги Европы, а издание Transfermarkt опубликовало рейтинг самых дорогих футболистов второго по силе еврокубка.

В топ-100 реестра попал лишь один представитель украинских клубов – полузащитник Динамо Виктор Цыганков. С ценником в 24 млн евро он делит 93-96 места. А вот в рейтинге самых дорогих правых атакующих вингеров плей-офф Лиги Европы украинец замыкает первую десятку!

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