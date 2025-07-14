Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной на фоне слухов об интересе клубов АПЛ – Крапивцов также на месте
Украинские игроки Жироны появились на первой тренировке команды после межсезонного перерыва.
Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов прибыли на базу Жироны после летнего отпуска. Об этом каталонский клуб сообщил в соцсети X.
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27-летний Цыганков начнет свой уже 4-й сезон в стане Жироны после перехода из Динамо в 2023 году. Украинский вингер вернулся к тренировкам на фоне слухов об интересе к этому клубов АПЛ. Среди них называли Эвертон, Сандерленд и Кристал Пэлас. Но пока что конкретики нет.
А вот Владислав Крапивцов в сезоне 2025/26 будет уже в новой для себя роли второго голкипера команды. 20-летний вратарь в прошлой кампании даже успел дебютировать за Жирону в матчах Ла Лиги. Теперь Крапивцов станет дублером Пауло Гассаниги. Конкуренцию украинцу составит 37-летний ветеран Хуан Карлос.
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