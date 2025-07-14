Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов прибыли на базу Жироны после летнего отпуска. Об этом каталонский клуб сообщил в соцсети X.

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27-летний Цыганков начнет свой уже 4-й сезон в стане Жироны после перехода из Динамо в 2023 году. Украинский вингер вернулся к тренировкам на фоне слухов об интересе к этому клубов АПЛ. Среди них называли Эвертон, Сандерленд и Кристал Пэлас. Но пока что конкретики нет.

А вот Владислав Крапивцов в сезоне 2025/26 будет уже в новой для себя роли второго голкипера команды. 20-летний вратарь в прошлой кампании даже успел дебютировать за Жирону в матчах Ла Лиги. Теперь Крапивцов станет дублером Пауло Гассаниги. Конкуренцию украинцу составит 37-летний ветеран Хуан Карлос.

Krapyvtsov, Van de Beek, Asprilla, Tsygankov, Krejci, Miovski, Yangel, Valery, Gibert, Lass, Jastin, Joel Roca, Antal, Papa i Dawda s'han incorporat a l'estada a la Vall d'en Bas. #PretemporadaGFC pic.twitter.com/RK4vPh6lph — Girona FC (@GironaFC) July 14, 2025

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