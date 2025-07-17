Забарного продолжают отправлять из Борнмута после того, как украинца не было на презентации новой формы команды. Сейчас на Илью есть 2 основных претендента – к борьбе с ПСЖ присоединился Ньюкасл. Интересно, что только "сороки" готовы заплатить 70 миллионов евро, а вот парижане уже рассматривают другие варианты.

Участник Лиги чемпионов хочет Лунина, Цыганков имеет аж три варианта в АПЛ и вводит Жирону в ступор

Еще одним украинцем в Англии может стать Виктор Цыганков, которого связывают с не самыми сильными командами АПЛ (Кристал Пэлас, Эвертон и Саутгемптон). Поспособствовать этому может израильский агент Пини Захави. А Александра Зинченко уже откровенно выгоняют из Арсенала – украинца не видят в основе команды, а его зарплата в размере 100 тысяч фунтов в неделю якобы обременяет бюджет "канониров". Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".