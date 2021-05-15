"Пять лет я в первой команде. Это мой первый чемпионский титул. Первый – он самый приятный, наверное. А когда он один – это приносит очень много радости.

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У нас команда с большим потенциалом. Сейчас пришел тот тренерский штаб, который умеет развивать этот потенциал. Это самое главное. Я считаю, что это поспособствовало тому, что мы выиграли чемпионат.

Каждый футболист в киевском Динамо развивается с таким тренером, как Мирча Луческу. Для каждого это огромный скачок вверх в этом сезоне. Этот человек очень долго в футболе и умеет развивать. Он развивал бразильских футболистов, а в этом году он развивал нас. Победа в чемпионате – 90 процентов его заслуга", – цитирует Цыганкова ТК Футбол.

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