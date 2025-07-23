Цыганков в основе на финал Кубка Каталонии: бесплатная онлайн-трансляция матча
20:15 - Читати українською
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков соревнуется в финале Кубка Каталонии против Эспаньола. Стартовые составы команд и бесплатная трансляция доступны в этой новости на "Футбол 24".
Бесплатную трансляцию матча Жирона – Эспаньол на Youtube можно смотреть прямо в этой новости.
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Стартовый состав Жироны: Гассанига, Асприлья, Ба, Эррера, Крейчи, Лопес, Мартинес, Руис, Солис Ромеро, Стуани, Цыганков
Кубок Каталонии - это выставочный матч, который служит предсезонной подготовкой для обеих команд перед началом чемпионата Испании.
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