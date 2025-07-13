Как сообщалось ранее, вингер Жироны Виктор Цыганков может уже в ближайшее время покинуть каталонский клуб. В борьбу за украинца вступили сразу три представителя АПЛ.

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По информации El Nacional, предметный интерес к 27-летнему полузащитнику проявляют Эвертон, Сандерленд и Кристал Пэлас. Отмечается, что представители этих клубов уже контактировали со спортивным директором Жироны Кике Карселем относительно трансфера украинца. Ранее была информация, что каталонцы согласны отпустить Виктора за 20 млн евро.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в январе 2023 года за 5 млн евро, подписав контракт до лета 2027 года. В прошлом сезоне провел за команду Мичела Санчеса 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Transfermarkt оценивает его в 18 млн евро.

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