Жирона и Эспаньол уже вскоре встретятся в матче 14-го тура Ла Лиги. Попал ли Виктор Цыганков в стартовый состав – смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Игра Жирона – Эспаньол начнется уже в 19:30 по киевскому времени. Матч в прямом эфире покажет MEGOGO, а за событиями в текстовом режиме можно следить на "Футбол 24". Несмотря на то, что Виктор Цыганков залечил травму, наставник жиронцев Мичел решил поберечь украинца, оставив его на скамейке запасных.

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Стартовый состав Жироны: Гассанига – Арнау Мартинес, Давид Лопес, Крейчи, Блинд – Ромеу, ван де Бек – Хиль, Асприлья, Гутьеррес – Миовски.

Запасные: Артеро, Данджума, Клуа, Ким, Пау Лопес, Иван Мартин, Солис, Стуани, Франсес, Хуан Карлос, Хуанпе, Цыганков.

Стартовый состав Эспаньола: Хоан Гарсия – Эль-Хилали, Серхио Гомес, Кабрера, Ромеро – Техеро, Крал, Бауса, Хофре – Велис, Пуадо.

Запасные: Агуадо, Кардона, Кумбулла, Лосано, Милья, Оливан, Пачеко, Сальви Санчес, Смит, Унювар, Фортуньо, Шеддира.