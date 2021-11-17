Полузащитник "сине-желтых" Виктор Цыганков прокомментировал победу над боснийцами в решающем матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

"Трудная игра с хорошим, физически сильным соперником. В первом тайме было сложно находить какое-то пространство и создавать какие-то моменты.

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Слава Богу, что во втором тайме сумели забить, и игра немного изменилась", – сказал Цыганков в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира на выезде одолела Боснию и Герцеговину и благодаря победе французов над финнами (2:0) пробилась в плей-офф отбора ЧМ-2022. Цыганков провел на поле 75 минут и был заменен на Александра Зубкова.

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