Цыганков стоит 100 миллионов, но не делится с Довбиком – как украинцы ведут "нищих" Ла Лиги к сказке Лестера
20:45 - Читати українською
Виктор Цыганков и Артем Довбык внесли огромный вклад для очередной победы Жироны.
63’ Мирто Узуни
85’ Лукас Бойе
Виктор Цыганков 21’
Савио 31’
Ян Коуту 89’
21’ Виктор Цыганков
31’ Савио
63’ Мирто Узуни
85’ Лукас Бойе
89’ Ян Коуту
Команда украинцев уверенно разобралась с Гранадой, а каждый из наших ребят отличился результативным действием. Могло быть еще лучше, если бы Цыганков услышал крики Довбика в супермоменте.
Вингеру уже вешают ценник в 100 млн евро, которые бы очень порадовали Динамо. Довбик потихоньку забирает место в старте и поражает даже больше земляка. Сможет ли сказка не самой богатой Жироны дойти до уровня Лестера 2015/16? Ответ на этот вопрос в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
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