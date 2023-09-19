Команда украинцев уверенно разобралась с Гранадой, а каждый из наших ребят отличился результативным действием. Могло быть еще лучше, если бы Цыганков услышал крики Довбика в супермоменте.

Вингеру уже вешают ценник в 100 млн евро, которые бы очень порадовали Динамо. Довбик потихоньку забирает место в старте и поражает даже больше земляка. Сможет ли сказка не самой богатой Жироны дойти до уровня Лестера 2015/16? Ответ на этот вопрос в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

"Как Месси при Гвардиоле": Цыганков получил астрономический ценник, Довбик поразил – Испания сходит с ума от украинцев Жироны