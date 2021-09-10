Цыганков стал лучшим в УПЛ после 6 туров по данным InStat – в топ-10 только один представитель не из Динамо и Шахтера
Похоже представитель "бело-синих" Виктор Цыганков близок к своим оптимальным кондициям.
Самым полезным футболистом нынешнего сезона УПЛ по оценкам InStat является полузащитник Динамо Виктор Цыганков, сообщает Zbirna.com.
Буяльский с рекордной оценкой от InStat стал лучшим в 5-м туре УПЛ, опередив двух игроков Шахтера
По итогам первых шести туров его средний рейтинг эффективности игры составляет 311 баллов. В текущем чемпионате хавбек сборной Украины забил четыре гола (Вересу, Десне и Колосу) и отдал один ассист (в игре против Колоса). В активе Цыганкова 20 ударов по воротам, в среднем за игру он выполняет по 3 острые передачи и делает по 4,2 обводки.
Второе место в этом рейтинге эффективности занимает еще один динамовец Виталий Буяльский (306 баллов), на третьем месте Манор Соломон из Шахтера (301 балл).
Топ-10 лучших футболистов текущего чемпионата УПЛ выглядит следующим образом:
1. Виктор Цыганков (Динамо) – 311 баллов.
2. Виталий Буяльский (Динамо) – 306 баллов.
3. Манор Соломон (Шахтер) – 301 балл.
4. Виталий Миколенко (Динамо) – 292 балла.
5. Николай Шапаренко (Динамо) – 288 баллов.
6. Алан Патрик (Шахтер) – 286 баллов.
7. Николай Матвиенко (Шахтер) – 280 баллов.
8. Илья Забарный (Динамо) – 277 баллов.
9. Александр Сирота (Динамо) – 276 баллов.
10. Владислав Кочергин (Зоря) – 273 балла.
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