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Цыганков стал лучшим в УПЛ по системе гол + пас

22:41 71 Читати українською
Цыганков стал лучшим в УПЛ по системе гол + пас
Виктор Цыганков / ФК Динамо Киев

Вингер Динамо Виктор Цыганков имеет лучший показатель в УПЛ по системе гол+пас.

Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Александрии (2:0) и стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.

Александрия – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лидер атак Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач, то есть набрал 29 очков по этому показателю.

Киевское Динамо завершило сезон 2018/19 на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка. Шахтер, который стал чемпионом Украины, набрал 83 пункта. "Бронзу" завоевала Александрия – 49 очков.

Источник: Футбол 24
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Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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