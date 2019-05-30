Цыганков стал лучшим в УПЛ по системе гол + пас

Вингер Динамо Виктор Цыганков имеет лучший показатель в УПЛ по системе гол+пас.

Виктор Цыганков оформил дубль в ворота Александрии (2:0) и стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.

Александрия – Динамо – 0:2 – видео голов и обзор матча

Лидер атак Динамо забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач, то есть набрал 29 очков по этому показателю.

Киевское Динамо завершило сезон 2018/19 на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка. Шахтер, который стал чемпионом Украины, набрал 83 пункта. "Бронзу" завоевала Александрия – 49 очков.