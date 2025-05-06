Полузащитник Жироны Виктор Цыганков получил классную оценку за выступление в матче 34-го тура Ла Лиги против Мальорки.

По итогам матча Жирона – Мальорка именно Виктор Цыганков получил самую высокую оценку среди всех участников встречи – 7,7 балла. Второе место разделяют форвард Жироны Кристиан Стуани (забил единственный гол в матче) и вратарь Мальорки Доминик Грейф – по 7,5.

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Отметим, что Цыганков отыграл все 90 минут, нанес 3 удара (только 1 в плоскость), совершил успешную попытку дриблинга, отдал 27 точных пасов (из 34), отдал по 1 точному кроссу и лонгболу (имел по 2 попытки), 4 раза выигрывал борьбу за мяч из 6, но аж 11 раз терял мяч.

Напомним, Жирона минимально обыграла Мальорку (1:0) благодаря единственному голу Кристиана Стуани на 10-й минуте. Цыганков результативными действиями не отличался, а всего в 28 матчах этого сезона украинец записал в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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