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Цыганков стал лучшим игроком Динамо в октябре

22:45 10 Читати українською
Цыганков стал лучшим игроком Динамо в октябре
Виктор Цыганков / Футбол 24

Определился лучший футболист Динамо по итогам октября.

В октябре команда Александра Хацкевича провела шесть официальных матчей – два в Лиге Европы, три в чемпионате УПЛ и один в Кубке Украины. В четырех "бело-синие" победили в одном уступили, еще один завершился вничью.

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Победителем ежемесячного опроса среди болельщиков клуба стал Виктор Цыганков, за которого проголосовало 35% болельщиков. Виктор опередил Шапаренко (13%) и Буяльского (10%), которые оказались на втором и третьем местах соответственно, сообщает пресс-служба киевлян.

"Он может быть лучше Ярмоленко и Коноплянки", – Цыганков заинтересовал немецкие клубы

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Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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