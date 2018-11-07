Цыганков стал лучшим игроком Динамо в октябре

Определился лучший футболист Динамо по итогам октября.

В октябре команда Александра Хацкевича провела шесть официальных матчей – два в Лиге Европы, три в чемпионате УПЛ и один в Кубке Украины. В четырех "бело-синие" победили в одном уступили, еще один завершился вничью.

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Победителем ежемесячного опроса среди болельщиков клуба стал Виктор Цыганков, за которого проголосовало 35% болельщиков. Виктор опередил Шапаренко (13%) и Буяльского (10%), которые оказались на втором и третьем местах соответственно, сообщает пресс-служба киевлян.

"Он может быть лучше Ярмоленко и Коноплянки", – Цыганков заинтересовал немецкие клубы