Цыганков стал лучшим игроком Динамо в октябре

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Манчестер Сити – Шахтер: шокирующее решение Кашшаи и близость плей-офф в матче Лиги чемпионов
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Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого великого ван дер ВаартаИспания — 18:23 283
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Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖФранция — 14:14 834
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