Цыганков стал лучшим игроком Динамо по версии InStat в сезоне 2019/20 – Сидорчук и Вербич в топ-3

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Виктор Цыганков получил самый высокий балл от InStat Index в составе "бело-синих" в этом сезоне.

Игрок киевлян за матч в среднем набирал 277 баллов – это самый высокий показатель, сообщает издание Zbirna.com. Второе место у Сергея Сидорчука с 273-ю пунктами, а третье – у Беньямина Вербича (270). Во внимания брались только те игроки, которые провели минимум 20 матчей в сезоне.

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Кроме того, Цыганков стал самым полезным в составе Динамо еще по ряду критериев: удары по воротам (114), ключевые передачи (102), созданные голевые моменты (51), система "гол+пас" (25) и голы (17).

В завершившемся сезоне киевляне провели 45 матчей, а выиграли только 23. Ничьих и поражений – по 11. Виктор Цыганков в футболке "бело-синих" сыграл 27 матчей.

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