Цыганков спрогнозировал, кто из игроков Динамо мог бы стать хорошим тренером

Полузащитник столичной команды Виктор Цыганков во время встречи с болельщиками давал неожиданные ответы на различные вопросы.

"Если Сидорчук захочет стать тренером, то я уверен, что у него все получится. Это тот капитан, который может подсказать молодому игроку, поговорить с ним в раздевалке, когда у команды ничего не получается. Именно в такие моменты ты видишь, что человек находит нужные слова и может подбодрить команду", – цитирует слова Цыганкова во время встречи с болельщиками Dynamomania.

Цыганков рассказал, в каком клубе хотел бы играть

Напомним, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретились со своими сторонниками и ответили на их вопросы. Мероприятие инициировал фан-клуб Динамо.

К слову, в текущем сезоне 21-летний Цыганков провел за Динамо 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Динамо после 10-ти туров идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче киевляне 20 октября дома будут принимать Александрию. Начало матча в 17:00.

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