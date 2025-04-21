Жирона в рамках 33-го тура Ла Лиги 2024/25 принимает Бетис. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Цыганков снова в старте – Жирона и Бетис объявили стартовые составы на матч Ла Лиги / Judit Cartiel/Getty Images

Матч 33-го тура Ла Лиги 2024/25 между Жироной и Бетисом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO. Виктор Цыганков попал в основной состав каталонцев, а голкипер Владислав Крапивцов остался в запасе.

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Стартовые составы

Жирона: Гассанига – Франсес, Крейчи, Блинд, Гутьеррес – Цыганков, Эррера, Артур, Иван Мартин, Асприлья – Данджума

Запасные: Крапивцов, Хуан Карлос, Давид Лопес, Хуанпе, Яакобишвили, ван де Бек, Ромеу, Солис, Мисехой, Стуани, Порту, Миовски

Бетис: Адриан – Руйбаль, Бартра, Натан, Перро – Джонни, Форналс – Антони Иско, Эззалзули – Кучо

Запасные: Гильермо Фернандес, Виетес, Менди, Сабали, Бельерин, Альтимира, Карвалью, Ло Чельсо, Хусус Родригес, Бакамбу

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