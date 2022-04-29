"У Цыганкова небольшое повреждение. Но могу вас заверить, что к матчам сборной он будет готов. Повреждение он получил на тренировке и, как следствие, занимался по индивидуальной программе.

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Но ничего серьезного там нет и на сборах сборной Украины Виктор Цыганков будет полноценно готовиться к матчам команды Петракова. В сборной Украины на Виктора Цыганкова мы должны рассчитывать", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

В сезоне 2021/22 Цыганков сыграл за Динамо 25 матчей. Забил 11 голов (все – в УПЛ). Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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