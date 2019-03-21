Цыганков, Швед, Тайсон и еще 5 игроков претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛ

Стартовало голосование за звание лучшего игрока марта в украинской Премьер-лиге.

В голосовании традиционно примут участие 8 номинантов, представляющих сразу семь клубов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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На награду претендуют победители номинации "Лучший игрок тура". 19 тур – Марьян Швед (Карпаты), 20 тур – Александр Караваев (Зоря), 21 тур – Виктор Коваленко (Шахтер), 22 тур – Виктор Цыганков (Динамо Киев).

Также в список претендентов попали футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение февральских и мартовских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Александр Бандура (Львов), Сергей Вакуленко (Арсенал-Киев), Тайсон (Шахтер), Александр Пихаленок (Мариуполь).

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Проголосовать за лучшего игрока месяца можно на официальном сайте УПЛ.