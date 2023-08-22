"Почти все украинские футболисты, которые ушли в хорошие клубы, зарекомендовали себя. Сейчас раз-два и Цыганков-Довбик – бубух. Цыганков забил гол. Он сейчас как Роналду – за автографами все к нему. На его футболках сейчас будут зарабатывать десятки и сотни миллионов. Если бы он ушел в Ювентус, то на нем сразу отбили бы все деньги, что потратили.

Отмененный ассист Цыганкова и нереализация Довбика в видеообзоре матча Жирона – Хетафе – 3:0

Зинченко тоже заявил себя авторитетно. Не говорим о его звездном футболе, говорим о звездном пребывании футболиста и представителя Украины с положительным авторитетом. Ярмоленко неплохо играл. Сейчас Забарный – играть в АПЛ интересно, это не просто так.

У Малиновского немножко перепад. Он думал, что в Марселе у него все пойдет гладко, а там очень сложно играть долго. Там все время все меняется, там все время ротация. После травмы даже Яремчук ожил", – поделился Кварцяный в комментарии Профутбол Digital.

Ла Лига: Жирона сокрушила Хетафе – у Цыганкова увели ассист, Довбик запорол супермомент, а конкурент оформил дубль