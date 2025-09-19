Виктор Цыганков, скорее всего, не сможет принять участие в завтрашнем матче Ла Лиги против Леванте из-за травмы. Сегодня он не тренировался с основной группой, выполняя индивидуальные упражнения частично в зале и частично на поле.

"Лемар завтра не будет в составе, у него удар, который вызвал небольшой разрыв. Мы до сих пор ждем, чтобы узнать, как будет чувствовать себя Виктор. Давида не будет", – сообщил тренер на пресс-конференции.

Добавим, что поединок команды Цыганкова и еще двух украинцев против Леванте состоится уже завтра, 20 сентября в 15:00.

