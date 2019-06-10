Цыганков рискует не перейти в Севилью из-за Коноплянки, – испанский журналист

"Футбол 24" поинтересовался мнением журналиста El Desmarque Басилио Гарсии Наварро относительно возможного трансфера вингера Динамо и сборной Украины Виктора Цыганкова в Севилью.

Стремительный прогресс 21-летнего футболиста привлек внимание к его персоне со стороны значительного количества европейских клубов. Андалусийское издание Estadio Deportivo, в частности, писало, что Цыганков серьезно заинтересовал Севилью, которая размышляет над подписанием второго украинца в собственной истории. Идеологом трансфера игрока Динамо вроде бы выступил спортивный директор нервионцив Рамон Мончи, котоый долгое время следил за выступлениями главной звезды вице-чемпиона Украины.

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Однако представитель другого севильского издания El Desmarque, Басилио Гарсия Наварро сильно сомневается, что Цыганков окажется на Рамон Санчес Писхуан уже этим летом, мол, Евгений Коноплянка создал опасный прецедент.

"Пока неизвестно, существует ли какой-то конкретный интерес Севильи к Цыганкову. Но я считаю, что этот трансфер не имеет ничего общего с возможным уходом Сарабии. Кстати, последний еще не принял окончательного решения. По моему мнению, это независимые друг от друга трансфера.

Трансфер Цыганков стал бы рискованной операцией для Севильи. Коноплянка здесь не заиграл, поэтому я сомневаюсь, что Мончи размышляет над похожим приобретением", – предполагает Наварро.

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Кроме этого, в Испании не верят, что Севилья решилась бы отдать за Цыганкова около 30-и млн евро, которые, по слухам, требует Динамо у потенциальных покупателей.

"Самый дорогой трансфер в истории Севильи – 22 млн евро за Луиса Муриеля в 2017 году. Честно говоря, я очень сомневаюсь, что Севилья могла бы заплатить 25-30 млн евро за Цыганкова", – отметил журналист.

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