Цыганков рассказал, как оказался в Динамо и почему выбрал именно этот клуб

Полузащитник сборной Украины и киевского Динамо во время встречи с болельщиками поделился воспоминаниями о переходе в столичный клуб.

"Я играл в Виннице. Селекционер пригласил приехать в Киев. Меня посмотрели – я вроде бы подошел. Тогда переехал в Киев и начал тренироваться. В принципе, ничего удивительного не произошло. Наверное каждого молодого игрока так пересматривают и если он подходит Динамо – то его забирают.

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Почему я выбрал именно Динамо? Потому что с детства, еще когда я впервые приехал в Киев – сразу влюбился в этот город. Влюбился в эту команду, когда впервые попал на стадион и после этого точно знал, что если буду выступать в Украине – то только в Динамо", – рассказал Цыганков болельщикам.

Напомним, 18 октября, в конференц-зале стадиона имени Валерия Лобановского футболисты киевского Динамо, выступающие за сборную Украины, встретились со своими поклонниками и ответили на их вопросы. Мероприятие инициировал фан-клуб Динамо.

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