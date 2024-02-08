Полузащитник Жироны Виктор Цыганков рассказал, планируют ли он и Артем Довбик менять клуб в ближайшее время.

"Куда-то переехать из Жироны? Все бывает, но мы здесь наслаждаемся. Это самое главное. Сейчас нет мыслей куда-то переходить.

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Если что-то будет, то будем уже смотреть, но на сегодня мы всем довольны здесь: отношением к нам, процессом, результатами. Это клуб, который растет, и мы очень довольны, что мы являемся частью этого клуба", – поделился Цыганков на YouTube-каналі Трендець.

Напомним, что Виктор присоединился к Жироне зимой прошлого года, тогда как Довбик присоединился к каталонскому клубу летом 2023 года. В этом сезоне команда украинцев стала одним из главных претендентов на чемпионство – отставание от первого Реала составляет лишь 2 пункта.

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