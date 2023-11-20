"У меня Шахтер забирал его на просмотр и он его прошел. У них тогда надо было в несколько этапов это делать.

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Динамо узнало, что он прошел в команду, приехали и забрали отца Вити на работу тренером по вратарям, а он уже и сына с собой взял. Таким образом, получается, Динамо перехватило Виктора у Шахтера.

Честно говоря, ожидал, что он достигнет топ-уровня. Скептики, которые говорили, что он не перейдет в Европу, видимо, вообще не знают Виктора и не разбираются в футболе. Если бы Игорь Суркис отпустил раньше, он еще больше раскрылся бы.

Нужно сразу попадать в свою среду, а в Испании футбол уровня Цыганкова. Они играют – одно слово. И от такого футбола получаешь удовольствие, будто в театре. Вот и Витя такой. Жирона – это именно его. Но я думаю, что дальше он привлечет внимание топ-клубов", – сказал Базалицкий в комментарии Tribuna.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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