Цыганков просидел в запасе весь матч против Боруссии Дортмунд, а на игру с Динамо Загреб не попал даже в заявку. Причина оказалась банальной – травма. Об этом сообщил Владимир Зверев – журналист Профутбол Digital.

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По его словам, характер травмы не указан, но повреждение несерьезное. Соответственно, стоит ожидать возвращения 15-го номера киевлян на поле в следующих матчах. Четвертого мая подопечные Луческу сыграют очередной благотворительный поединок – соперником станет швейцарский Базель, который уже в 5-м сезоне подряд не сумел добыть титул чемпиона страны.

В сезоне 2021/22 Цыганков сыграл за Динамо 25 матчей. Забил 11 голов (все – в УПЛ). Его контракт с киевским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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