Лидер "бело-синих" победил в номинации премии Футбольные звезды Украины-2020.

Тайсон стал лучшим легионером УПЛ

Цыганков в борьбе за награду обошел двух конкурентов. Позади звезды Динамо оказался дуэт из Шахтера – опорный хавбек Тарас Степаненко и атакующий полузащитник Тайсон. Цыганков победил в голосовании представителей украинских клубов. Каждый клуб УПЛ и ПФЛ имел три голоса – главного тренера, капитана команды и руководителя клубной пресс-службы.

Из-за пандемии коронавируса в этом году церемония награждения состоялась в онлайн-формате.

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