Цыганков признан лучшим игроком Динамо в 2020 году – полузащитник более чем вдвое опередил конкурентов
Лидер киевского клуба Виктор Цыганков продолжает собирать награды.
Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал игроком года в киевской команде.
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Опрос на официальном сайте киевского клуба, продолжавшийся ровно неделю, завершился 31 декабря. Как следствие, лауреатом номинации стал 23-летний вице-капитан Динамо Виктор Цыганков. Он получил 29% голосов респондентов.
Второе место поделили между собой голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, получившие по 13% голосов. Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос Де Пена.
Голоса за лучших динамовцев распределились следующим образом:
1. Виктор Цыганков – 29%;
2. Виталий Буяльский, Георгий Бущан – 13%;
3. Николай Шапаренко – 12%;
4. Карлос Де Пена – 11%;
5. Виталий Миколенко – 10%;
6. Илья Забарный – 4%;
7. Беньямин Вербич, Томаш Кендзера – 3%;
8. Денис Попов, Жерсон Родригес – 1%.
Напомним, накануне Цыганков был признан также лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года.
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