Полузащитник Динамо Виктор Цыганков стал игроком года в киевской команде.

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Опрос на официальном сайте киевского клуба, продолжавшийся ровно неделю, завершился 31 декабря. Как следствие, лауреатом номинации стал 23-летний вице-капитан Динамо Виктор Цыганков. Он получил 29% голосов респондентов.

Второе место поделили между собой голкипер Георгий Бущан и полузащитник Виталий Буяльский, получившие по 13% голосов. Более 10% имеют также Николай Шапаренко, Виталий Миколенко и победитель прошлогоднего опроса Карлос Де Пена.

Голоса за лучших динамовцев распределились следующим образом:

1. Виктор Цыганков – 29%;

2. Виталий Буяльский, Георгий Бущан – 13%;

3. Николай Шапаренко – 12%;

4. Карлос Де Пена – 11%;

5. Виталий Миколенко – 10%;

6. Илья Забарный – 4%;

7. Беньямин Вербич, Томаш Кендзера – 3%;

8. Денис Попов, Жерсон Родригес – 1%.

Напомним, накануне Цыганков был признан также лучшим футболистом УПЛ по итогам 2020 года.

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