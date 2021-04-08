Киевское Динамо начало подготовку к матчу 21-го тура УПЛ против СК Днепр-1. По сообщению Meta Ratings, к основной группе присоединился лидер киевлян Виктор Цыганков, который залечивал травму икроножной мышцы.

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Правда, футболист пока занимается только беговой работой. Если динамика набора формы игрока будет оптимальной, врачи и тренеры не исключают появления Цыганкова в заявке на матч с днепрянами. Однако, форсировать подготовку футболиста никто не будет – главное, чтобы он успел набрать форму к поединку с Шахтером, который состоится 17 апреля.

Напомним, Цыганков последний раз появлялся на поле 14 марта в матче против луганской Зари. Из-за повреждения футболист пропустил отборочные матчи ЧМ-2022 в составе национальной сборной Украины и поединок прошлого тура с Александрией.

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