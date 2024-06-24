Как стало известно Футбол 24, украинский полузащитник Виктор Цыганков сейчас склоняется к продолжению карьеры в Жироне.

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Ему все нравится: отношение в клубе, сотрудничество с тренером, быт и, конечно же, возможность сыграть в Лиге чемпионов. У украинца есть предложение от каталонцев по новому контракту и после Евро-2024 они с руководством клуба все проанализируют.

Напомним, Жирона обеспокоена скромной клаусулой Цыганкова – с момента перехода из Динамо, которое получит 50% от следующего трансфера, цена на Виктора значительно возросла, но для клубов АПЛ, которые охотятся на украинца, это не будет проблемой.

К слову, трансфер Лусиано Родригеса, которого рассматривали как замену Цыганкову, сорвался из-за непомерных аппетитов агентов, в последний момент начавших требовать больше комиссионных, поэтому альтернативы украинцу пока нет (Жирона была готова выложить рекордные для себя 14 млн евро за 70% прав на 20-летнего вингера Ливерпуля Монтевидео).

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