Вингер Динамо Виктор Цыганков стал еще одним представителем киевлян, который заинтересовал Милан.

Милан намерен подписать по меньшей мере одного вингера, чтобы улучшить свои шансы на Скудетто в текущем сезоне.

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Посредники предложили клубу трансфер Виктора Цыганкова, сообщает Calciomercato. Однако, серьезным препятствием может стать сумма, которую Динамо хочет получить за своего вингера – 35 млн евро. Пока неизвестно, будет ли Милан делать попытки подписать украинца.

К слову, Цыганков провел 19 матчей в текущем сезоне в составе Динамо, записав в свой актив 10 голов и 3 ассиста.

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