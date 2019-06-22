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Цыганков попал в одну из версий сборной сезона в компьютерном симуляторе FIFA

06:30 72 Читати українською
Цыганков попал в одну из версий сборной сезона в компьютерном симуляторе FIFA
Виктор Цыганков / Фото ФК Динамо

Достижения вингера Динамо Виктора Цыганкова замечают и производители компьютерных игр.

Хавбек попал в символическую сборную "Остального мира", которую опубликовали на официальном сайте игровой серии.

Цыганков стал самым дорогим игроком УПЛ

Это особая команда, состоящая из игроков, выступающих в чемпионатах без лицензии FIFA. Цыганков получил рейтинг 91, что является одним из лучших результатов среди отобранных исполнителей.

В сезоне 2018/19 полузащитник провел 46 матчей, забил 20 голов и отдал 17 результативных передач.

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