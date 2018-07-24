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Цыганков пообещал побриться налысо, если Динамо выигрывает чемпионство

15:01 52 Читати українською
Цыганков пообещал побриться налысо, если Динамо выигрывает чемпионство
Виктор Цыганков / соцсети

Капитан Динамо Виктор Цыганков может изменить имидж после завершения сезона 2018/19.

Полузащитник киевлян Виктор Цыганков в эфире FootballHub пообещал побриться, если "бело-синие" торжествуют в чемпионате Украины.

Буэно вылетел в Киев для подписания контракта с Динамо, – СМИ

Отметим, Динамо недавно победило Шахтер и выиграло Суперкубок Украины.

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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