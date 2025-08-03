Жирона в 48-м по счету Кубке Коста-Брава принимала Вулверхэмптон (2:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Кубок Коста-Брава

Жирона (Испания) – Вулверхэмптон (Англия) – 2:1

Голы: Эррера, 51, Рока, 56 – Ариас, 78

Цыганкова едва не "сломали" в контрольном матче, но он оформил победный передасист – Крапивцов отыграл "на ноль"

Испанская Жирона в 48-м Кубке Коста-Брава принимала английский Вулверхэмптон. Это было первое выступление каталонцев перед собственными болельщиками после завершения прошлого первенства. В целом для команды Мичела Санчеса этот поединок был уже пятым в рамках подготовки к новому сезону. Ранее "бело-красные" в спаррингах разбили местный Олот (5:0), разошлись миром с Эспаньолом (0:0), проиграли французскому Марселю (0:2) и одолели Алавес (1:0). В свою очередь Вулверхэмптон расписал боевую ничью со Сток Сити (1:1) и проиграл французскому Лансу (1:3).

У Жироны в основе вышел украинский полузащитник Виктор Цыганков, а Владислав Крапивцов остался в запасе. Примечательно, что на поле стадиона Монтилливи вернулся аргентинский защитник "волков" Сантьяго Буэно, который в свое время отыграл за каталонцев четыре сезона. Интересно, что для команд это была первая встреча – ранее они никогда не играли между собой.

Новий сезон Ла Ліги Жирона розпочне домашнім матчем проти Райо Вальєкано. BETKING прогнозує перемогу каталонців – 2,20. Менш імовірною є нічия – 3,50. А тріумф мадридців оцінили коефіцієнтом 3,14.

Уже на старте встречи соперники обменялись полумоментами, однако были неточными на завершающей стадии. Впоследствии Агбаду ошибся у своих ворот и едва не позволил Асприлье вывести Жирону вперед – в последний момент удалось вытолкать мяч на угловой.

На 14-й минуте каталонцы забили: Эррера запустил Блинда левым флангом, тот дошел до штрафной и отпасовал на Асприлью, который неожиданно легко разрезал защиту соперника, выведя Стуани один на один. Кристиан легко переиграл голкипера "волков". К сожалению, гол не был засчитан из-за офсайда.

Англичане пытались ответить голом, однако в атаке откровенно ничего не получалось. Ларсен прорвался по правому флангу и пытался прострелить, но защитники заблокировали и выбили на угловой. Отрезками "волки" закрывали соперника на его половине поля, однако каталонцы спокойно отрабатывали в защите.

В середине тайма Асприлья по центру промчался к линии штрафной и решил не отдавать на партнера, а пробил сам – прямо в руки Са.

На 30-й минуте роскошный момент создал Цыганков. Подхватив мяч на правом фланге он сместился ближе к центру и элегантно прошил оборонцев, выводя партнера один на один – тот, однако, не сумел переиграть кипера Вулверхэмптона.

Вскоре активность Виктора англичане решили гасить силой, сбивая его с ног. Жирона едва не наказала британцев за такое: Цыганков со стандарта прострелил в центр штрафной и лишь частокол из-за защитников не позволил забить. Впоследствии украинец в борьбе с Гомешем получил локтем в лицо.

В конце тайма снова архитектором классной атаки Жироны стал Цыганков: протащив сферу правым флангом он зряче вырезал в центр штрафной, но защитники "волков" оказались расторопнее партнеров.

После перерыва Жирона вышла вперед: Арнау Мартинес с правого фланга навесил на дальнюю штангу и Эррера в касание переправил сферу в сетку. На этот раз без претензий от арбитра. Вскоре уже сам Мартинес едва не удвоил перевес каталонцев, замыкая прострел от Жоэля Роки.

На 56-й минуте отличился сам Рока, который, к слову, прошлый сезон провел в аренде в Мирандесе. Протащив мяч по левому флангу он взял игру на себя, сместился ближе к центру и перфектно закрутил в правую девятку.

Вскоре Асприлья упустил хороший шанс увеличить преимущество Жироны: его удар с перспективного штрафного оказался слишком хлипким и неточным. Через мгновение Эррера головой замыкал навес с углового – мимо ворот.

На экваторе второй сорокапятиминутки Гассанига спас каталонцев от верного гола после удара в упор под перекладину, переведя сферу на угловой. На 78-й минуте защита Жироны не разобралась у своих ворот, Ариас словно таран продавил сразу четырех защитников, вышел один на один и прошил голкипера – 2:1.

"Волки" помчались сравнивать и у ворот каталонцев начали возникать пожары. На 83-й минуте наставник Жироны решил дай отдохнуть Цыганкову. Крапивцов на поле так и не вышел.

Каталонцы выстояли и завоевали первый трофей в сезоне. Свой последний спарринг перед стартом в Ла Лиге Жирона проведет 9 августа против итальянского Наполи.

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