Аксель Витсель покинул Атлетико в конце сезона 2024/25 в статусе свободного агента. Удинезе длительное время следил за 36-летним бельгийцем, и, казалось, приблизился к сделке.

Как сообщает Саша Тавольери, Жирона в последний момент сделала предложение Витселю, которое изменило все планы игрока. Бельгиец отказал Удинезе, и подпишет контракт с "красно-белыми" на два года. Аксель предпочитал остаться в Испании.

Напомним, Витсель присоединился к Атлетико в 2022 году. За "матрасников" он сыграл в 116 матчах, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Стоит заметить, что за Жирону выступает украинец Виктор Цыганков.

