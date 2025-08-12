Жирона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с 36-летним Витселем. Опорник подписал однолетний контракт с возможностью его продления еще на один год – в зависимости от количества игрового времени.

Каталонский клуб получил игрока на проблемную позицию, которую давно пытался закрыть. Витсель стал четвертым новичком команды в летнее трансферное окно.

Последним клубом Витселя был Атлетико – он покинул "кольчонерос" на правах свободного агента. В его услугах был заинтересован Удинезе, но сам Аксель предпочел продолжить карьеру в Испании.

Напомним, что Витсель – игрок сборной Бельгии, за которую он играл вместе с Кевином де Брюйне.