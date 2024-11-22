Цыганков, а также Иван Мартин, Асприлья, Франсес, Джон Солис, Хуан Карлос, Данджума и Крейчи уже восстановились и могут сыграть в завтрашнем матче против Эспаньола. Об этом сообщил наставник команды Мичел на пресс-конференции.

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Правда, это далеко не все травмированные игроки. Янхель Эррера, Порту, Абель Руис и Мисехой и дальше останутся в лазарете Жироны.

Добавим, что матч Жирона – Эспаньол состоится уже завтра, 23 ноября, начало в 19:30. Сейчас команда Цыганкова занимает 10 место в Ла Лиге с 18 очками в активе.

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