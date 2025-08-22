Жирона на официальном сайте сообщила о переходе Алекса Морено из Астон Виллы. Игрок перебрался на правах свободного агента, разорвав контракт с "вилланами".

Соглашение с Жироной рассчитано на 2 сезона. Накануне "красно-белые" продали Мигеля Гутьерреса в Наполи, но получили лишь 10 миллионов – еще столько же заработал Реал.

Напомним, что Морено выступал в чемпионате Англии с января 2023 года за Астон Виллу (перебрался за 13,5 миллионов евро) и Ноттингес Форест (на правах аренды). В составе "вилланов" отметился 3 голами и 3 ассистами в 48 матчах.

