Вингер Кристиан Порту продолжит свою карьеру, выступая за Жирону, где играют украинцы Артём Довбик и Виктор Цыганков.

"Красно-белые" на официальном сайте объявили о подписании 31-летнего испанца. Кристиан Порту заключил соглашение с Жироной на четыре сезона – до 2027 года.

Воспитанник Динамо стал одноклубником Цыганкова и Довбика в Испании

Подробности контракт каталонцев с Хетафе пресс-служба не разгласила. Кристиан Порту уже выступал в составе Жирону в период с 2016 по 2019 годы. Он сыграл решающую роль в выходе "красно-белых" из Сегунды в Ла Лигу.

Порту вполне может стать угрозой для Виктора Цыганкова. Кристиан имеет немалый опыт игры на разных позициях, но одна из его любимых – правый вингер, где в Жироне играет бывший игрок Динамо.

Жирона удержала победу над Севильей – Цыганков принял участие в голевой атаке, а Довбик не забил в пустые ворота