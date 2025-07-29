Уго Ринкон ушел в аренду из Атлетика в Жирону сроком на один сезон без права выкупа, информирует официальный сайт каталонского клуба. Согласно AS, на этом переходе настоял лично наставник Жироны Мичел – он пообщался с игроком по телефону и убедил его перебраться в Каталонию.

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После отличного сезона Ринкона в составе Мирандеса многие клубы обратили на него внимание. Наибольшее давление оказывали Алавес и Жирона, и в конечном итоге именно Жирона добилась подписания игрока. Его приезд стал возможен только после того, как Атлетик подписал Аресо, что открыло Ринкону дорогу в аренду.

Сделка выгодна всем сторонам. Атлетик гарантирует игроку место и игровое время в элитном дивизионе после фантастического сезона в Сегунде, а сам Ринкон переходит в команду, которая любит играть с мячом. Жирона, в свою очередь, укрепляет одну из самых слабых позиций в команде, поскольку у нее остался только Арнау на позиции правого защитника.

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