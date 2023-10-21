Жирона до сих пор не сможет рассчитывать на помощь Виктора Цыганкова.

Украинский вингер получил травму еще в конце сентября, но даже 2 недель отдыха во время международной паузы не хватило для полного восстановления.

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"Цыганков еще не готов и завтра играть не будет. Это очень важная потеря, но у нас отличная команда, и мы можем многое сделать. Нужно посмотреть, как будет лучше для команды", – цитирует главного тренера Мичела Mundo Deportivo.

Жирона примет Альмерию 22 октября, начало в 17:15. Каталонцы занимают второе место Примеры, а вот соперник до сих пор не выиграл ни одного матча и идет на дне таблицы.

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