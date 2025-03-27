Цыганков положил гол-красавец после возвращения из сборной – Жирона поделилась видео шедеврального удара
27 марта 00:10 - Читати українською
Вингер Жироны Виктор Цыганков отметился на тренировке команды прекрасным выстрелом.
Украинский игрок Жироны Виктор Цыганков вернулся в расположение клуба после матчей за национальную сборную и сразу же приятно отличился.
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Каталонский клуб опубликовал у себя в X видео, на котором Виктор в своем стиле эффектно отправил мяч в сетку на тренировке перед поединком 29 тура Ла Лиги против Барселоны, который состоится 30 марта.
Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 22 матчах во всех турнирах за Жирону, забив 2 раза и отдав 4 голевые передачи.
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