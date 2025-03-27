Украинский игрок Жироны Виктор Цыганков вернулся в расположение клуба после матчей за национальную сборную и сразу же приятно отличился.

Партнер Цыганкова выбыл до конца сезона – он может не вернуться в Жирону

Каталонский клуб опубликовал у себя в X видео, на котором Виктор в своем стиле эффектно отправил мяч в сетку на тренировке перед поединком 29 тура Ла Лиги против Барселоны, который состоится 30 марта.

Напомним, что в текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл в 22 матчах во всех турнирах за Жирону, забив 2 раза и отдав 4 голевые передачи.

Ла Лига, турнирная таблица: Барселона снова опередила Реал, Цыганков остался вне топ-10