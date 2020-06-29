Цыганков подошел бы топ-клубам Ла Лиги, – экс-тренер Динамо

Бывший ассистент главного тренера Динамо Эдуардо Докампо предсказывает большое будущее для лидера киевлян Виктора Цыганкова.

"Виктор талантливый и перспективный игрок. Может играть в ведущих чемпионатах Европы. У него уже есть не только потенциал, но и появляется класс. Сейчас у Цыганкова такой возраст, что он уже может рассчитывать на переезд в более сильный чемпионат.

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Мог бы Цыганков быть успешным на уровне испанской Ла Лиги? Да. Есть целый ряд команд, которым бы он подошел по стилю. Причем эти клубы из верхней части турнирной таблицы", – цитирует Докампо Gazeta.ua.

Напомним, Эдуардо Докампо работал аналитиком в тренерских штабах Сергея Реброва и Александра Хацкевича в Динамо.

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