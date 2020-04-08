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Цыганков подешевел на 4 млн евро, Тайсон на 2,5 млн – коронавирус продолжает обесценивать украинский футбол

19:33 69 Читати українською
Цыганков подешевел на 4 млн евро, Тайсон на 2,5 млн – коронавирус продолжает обесценивать украинский футбол
Виктор Цыганков и Тайсон / Фото из открытых источников

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, добрался и до цен на футболистов.

Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал обновленную приблизительную стоимость представителей украинской Премьер-лиги. Цены всех футболистов были снижены на 20%.

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Самым дорогим игроком УПЛ остался полузащитник киевского Динамо Виктор Цыганков. Его цена теперь составляет 16 млн евро (что на 4 млн меньше, чем раньше). Второе место занял полузащитник Шахтера Тете (15,5 млн евро против бывших 17 млн), на третьем месте – его одноклубник Исмаили (15 млн евро против бывших 19 млн).

Двадцатка самых дорогих игроков украинского первенства выглядит следующим образом.

Шахтер имеет самый стабильный состав в УПЛ, уникальный Атлетик – лидер среди элитных лиг, Тоттенхэм возглавляет грандов

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Теги
Тете Тете Тайсон Тайсон Исмаили Исмаили Виктор Цыганков Виктор Цыганков футбольные финансы
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